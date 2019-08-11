11 Ağustos 2019 Pazar 17:34:26 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 17:36:23
Alişan ve Buse Varol'un oğlu Burak, annesinin izinde
Şarkıcı Alişan, şubat dünyaya gelen oğlu Burak’la birlikte sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden davam ediyor.
Önceki gün oğlunun başına fes takıp fotoğrafını çeken Alişan’ın paylaşımını görenler Burak Paşa yorumunu yaptı. Geçtiğimiz sezon Payitaht Abdülhamit dizisinde Mislimelek karakterine hayat veren annesi Buse Varol’dan rol çalan Burak bebek, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.
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