20 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 23:54:30
Alişan ve Buse Varol, Burak için gidip kendileri eğlendi
Ünlü şarkıcı Alişan, oyuncu eşi Buse Varol ve oğulları Burak'la birlikte önceki gün İstanbul Akvaryum'da görüntülendi.
Oğullarıyla beraber Amazon ormanlarında yaşayan hayvanları, Güney Kutbu'ndan gelen penguenleri ve köpekbalıklarını izleyen ünlü çift, ''Burak'tan daha çok biz keyif aldık. En yakın zamanda dalış yapmaya geleceğiz” dedi. Alişan, yılbaşında Ankara'da sahne alacağını dile getirdi.
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