Alişan ve Buse Varol, Burak için gidip kendileri eğlendi

Oğullarıyla beraber Amazon ormanlarında yaşayan hayvanları, Güney Kutbu'ndan gelen penguenleri ve köpekbalıklarını izleyen ünlü çift, ''Burak'tan daha çok biz keyif aldık. En yakın zamanda dalış yapmaya geleceğiz” dedi. Alişan, yılbaşında Ankara'da sahne alacağını dile getirdi.