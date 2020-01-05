Alişan eleman arıyor

Rol aldığı dizi ve filmlerle, sosyal medyadaki reklam paylaşımlarından kazandığı parayla mekan açmaya karar veren Buse Varol bugüne kadar salon için 500 bin lira harcadı. Açılışa az bir zaman kala Alişan eşine destek olmak için sosyal medya hesabından paylaşım yaparak 'Yeni açacağımız güzellik merkezine manikürist, protez tırnak uzmanı işe alınacaktır. Çalışmak isteyenler iletişim bilgilerini bildirebilir' şeklinde duyuru yaptı.