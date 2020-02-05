Alişan: Dayın hep yanında Hira

Akalın ile konuşmadıkları dönemlere gönderme yapan Alişan, "Doğduğu an yanında olmam gerekirdi ama ben saçma bir gururla yanında olamadığım için pişmanım. Oysaki annen benim çocuğum olduğunda beni mahcup etti. Şimdi sana söz veriyorum. Ne zaman ihtiyacın olursa dayın yanında olacak” dedi.