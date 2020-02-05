05 Şubat 2020 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 18:45:17
Alişan: Dayın hep yanında Hira
Şarkıcı Alişan, bir dönem küs olduğu Demet Akalın’ın kızı Hira’nın doğum günü için yazdığı satırlarla dikkat çekti.
Akalın ile konuşmadıkları dönemlere gönderme yapan Alişan, "Doğduğu an yanında olmam gerekirdi ama ben saçma bir gururla yanında olamadığım için pişmanım. Oysaki annen benim çocuğum olduğunda beni mahcup etti. Şimdi sana söz veriyorum. Ne zaman ihtiyacın olursa dayın yanında olacak” dedi.
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