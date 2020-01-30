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30 Ocak 2020 Perşembe 14:22:12 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 14:27:15

Alişan bin pişman! Nusret’e 'hayır’ demiş

Nusret Gökçe’nin dükkan açmak için parasının olmadığı bir dönemde Alişan’a ortaklık teklif ettiği ortaya çıktı. Snob Magazinde yer alan haberi doğrulayan Ali Şan, "Bu teklifi doğruladı. Ara sıra Nusret’in dükkanının önünden geçerken iç çektiğim oluyor." dedi.

Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Alişan, bu teklifi doğruladı. Ara sıra Nusret’in dükkanının önünden geçerken iç çektiğim oluyor. Nusret bu teklifi sadece bana değil birkaç kişiye daha yapmış, onlar da kabul etmemiş. Öncelikle şunu söyleyeyim adam inanılmaz başarılı ve ilk günkü gibi çalışıyor. Her sabah erken kalkıp dükkanlarını kontrol ediyor Allah daha çok versin..

"ORTAK OLMADIM AMA..."

Bizim ortaklık olayına gelince; Ben askere gitmeden önce 2009 yılında Çağla ile program yapıyorduk, program çıkışı da devamlı Nusret’in çalıştığı mekana yemeğe gidiyorduk. İlk steak işini o yapıyordu, o zaman da yoğun bir yerdi.

Bana dedi ki ‘Abi ben tek başıma bir yer açmak istiyorum, çok da büyük bir para değil, bana güven çok güzel yerlere geleceğiz’ dedi. Ben de ‘Nusret’cim ben askere gideceğim bir ay sonra, şu anda böyle bir yatırım düşünmüyorum, yaparsan tabii ki desteklerim her zaman gelirim’ dedim.

"BU SEFER O KABUL ETMEDİ"

Askerdeyken kardeşim aradı ‘Abi Nusret dükkan açtı, dükkan dolup dolup taşıyor’ dedi. Ben de askerden sonra Nusret’in dükkanına gittim, Etiler’deki ilk mekanına, ben ortaklık teklif ettim, o ortak olmadı.

Nusret bana ortak olmak için bir rakam teklif etmedi, ben biraz araştırdım 300-400 bin dolar civarı bir paraydı o zaman dükkanı açmak. Sonuçta Nusret’in kısmetiymiş ben yine destek olurum ona…

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