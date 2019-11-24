Alina'yı üzen cevap

Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer, evlilik planları olup olmadığı şeklindeki soru üzerine “Benim böyle konularla alakam yok” derken sevgilisi Alina Boz'un suratı asıldı. Güzel oyuncu aynı soruya karşılık, “İyiyim bu sıralar, çok görüşüyoruz” diyerek kaçmayı tercih etti. Mithat Can Özer, Alina Boz’un sürpriz olarak organize ettiği iddia edilen annesi Sezen Aksu’nun evinde kutladığı doğum günü partisi ile ilgili olarak da, “Sürpriz değildi. Kendim planladım. İnsanların sevdiği insanlar bir araya getirmesi güzel bir şey” dedi.