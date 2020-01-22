Alina Boz gitti, Melis Sezen geldi

Alina Boz, TRT1 için hazırlanan projeden ayrıldı. Alina'nın yerine, son dönemin dikkat çeken genç oyuncularından Melis Sezen geldi. İlk bölümü, İstanbul'un işgalinin yüzüncü yılı olan 16 Mart 2020'de yayımlanacak dizinin 6'ncı ve son bölümü TBMM'nin açılışının yüzüncü yılı olan 23 Nisan haftasında ekranlara gelecek.