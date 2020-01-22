22 Ocak 2020 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 19:11:05
Alina Boz gitti, Melis Sezen geldi
Çekimleri geçen hafta başlayan 'Ya İstiklal Ya Ölüm' dizisinin kadrosunda sürpriz bir ayrılık yaşandı.
Alina Boz, TRT1 için hazırlanan projeden ayrıldı. Alina'nın yerine, son dönemin dikkat çeken genç oyuncularından Melis Sezen geldi. İlk bölümü, İstanbul'un işgalinin yüzüncü yılı olan 16 Mart 2020'de yayımlanacak dizinin 6'ncı ve son bölümü TBMM'nin açılışının yüzüncü yılı olan 23 Nisan haftasında ekranlara gelecek.
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