Alice'li doğum günü

Alice müzikalindeki rol arkadaşları Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Hande Doğandemir gibi isimlerin katıldığı kutlama, geç saatlere kadar sürdü. Mekan çıkışında objektiflere birlikte poz veren ekipten Ezgi Mola, müzikali yurtdışına taşımak istediklerini söyledi. Oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de beğeni toplayan Serenay Sarıkaya, müzik yapımcıları tarafından aldığı albüm teklifleri için “Herkese teşekkür ediyorum sesimi beğendikleri için” dedi.