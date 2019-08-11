Ali Sunal'dan duygulandıran paylaşım! 'Canım babam, ben baba oldum...'

Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, geçtiğimiz günlerde baba oldu ve kızı Narin'i kucağına aldı. Doğum sonrası eşi Nazlı Kurbanzade'yle sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Sunal, babası Kemal Sunal'ı da anarak duygusal bir paylaşımda bulundu.

"CANIM BABAM, BEN BABA OLDUM"

Ünlü sunucu yaptığı paylaşıma, "Canım babam, ben baba oldum; umarım torununu görüp hissediyorsundur! İnsallah senin gibi bir baba bir aile reisi olabilirim. Narinimi seninle büyüteceğim hemen hemen her çocuk gibi..." notunu düştü. Ayrıca Sunal, ailesi ve çevresine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.