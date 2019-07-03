Gülen yüzü ile milyonları kendine hayran bırakan usta komedyen Kemal Sunal'ın 19'uncu ölüm yıldönümünde oğlu Ali Sunal'dan duygusal paylaşım geldi.

Ali Sunal, babasının cenazesinde yakasına takılan fotoğrafı paylaşarak "Bu fotoğrafı 19 yıl önce 3 Temmuz'da yakama iğnelediler. Fotoğraf o günden beri cüzdanımda. Biraz eskidi rengi soldu ama acı hala taptaze yepyeni" notunu yazdı.

Unutulmaz oyuncu Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka adlı filmin çekimlerine başlamak için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etmişti.

Gül Sunal, eşi Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımla duygulandırdı



Gül Sunal, Türk sinemasının komedi ustası eşi Kemal Sunal'ın vefatının 19'uncu yıl dönümünde yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.

Türk sinemasının komedi ustası Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, efsane oyuncunun 19'uncu ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Sunal'ın "Acım hala taptaze" paylaşımına başta çocukları Ezo Sunal ve Ali Sunal olmak üzere pek çok yorum geldi.

"FOTOĞRAFI 19 YILDIR CÜZDANIMDA"



Kemal Sunal'ın cenaze töreninde yakalara takılan fotoğrafı paylaşan Gül Sunal, "Bu fotoğrafı 19 yıl önce 3 Temmuzda yakama iğnelediler... Fotoğraf o günden beri cüzdanımda. Biraz eskidi rengi soldu ama acı hala taptaze yepyeni..." dedi.

PAYLAŞIMLARI YÜREK BURKTU



Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, annesinin paylaşımını kendi Instagram hesabından yayınlayarak "Seni seviyorum babam" notunu yazdı. Sunal'ın kızı Ezo Sunal ise "Babamın ölümsüzlüğü bulduğu gün bugün. 19 yıl sonra 3 yaşında hayranları varsa bunun başka açıklaması olamaz. O ölümsüz... DM kutumu dolduran tüm güzel insanlara ayrıca teşekkürler, biz de kocaman bir aileyiz babamın sayesinde." dedi.

HAYRANLARI YORUM YAĞDIRDI



Kemal Sunal'ın hayranları Gül Sunal'ın yaptığı paylaşıma kısa sürede binlerce yorum yaparak Sunal'ın ölüm günü yaşadıkları acıyı anlattı.