07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:24:22 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:24:47
Ali Sunal baba oldu
Rahmetli oyuncu Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal bugün baba oldu.
Nazlı Kurbanzade ile geçtiğimiz yıl hayatını birleştiren tiyatrocu oyuncu Ali Sunal’ın kızı dünyaya geldi. Ali Sunal sevincini Instagram hesabından şu şekilde paylaştı:
“Ben baba oldummm. Rüya gibi... Hoş geldin canım kızım güzel Narin’im. Benim hayatım Nar bebek”
Bazı ünlü isimler Ali Sunal'ı paylaştığı fotoğrafa yorum yazarak tebrik etti.
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