Aleyna Tilki'nin puanı tutmadı, Amerika'ya gidiyor

14-15 Haziran'da yapılan üniversite sınavına giren Aleyna Tilki puanının yettiği üniversitelere kayıt yaptırma konusunda kararsız kaldı. Hedeflediği okullara ise puanı tutmadı.

Yakın çevresine ''Eylül sonu Los Angeles'a gidip sekiz ay kalacağım. Orada psikoloji okuyacağım'' dedi. Şarkıcı, müzik çalışmalarına da ABD'de devam edecek.



Milliyet