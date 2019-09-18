Aleyna Tilki'den konser kararı!

Bazı sosyal medya kullanıcıları Aleyna Tilki'nin 2 ay önce Bodrum’da çekilen tangalı, bikinili pozlarını yayınlayarak tepki gösterdi. Konserin iptal olması yolunda kampanya başlattı.

ALEYNA SAHNEYE ÇIKMAYACAĞINI DUYURDU

Bunun üzerine Aleyna sahneye çıkmayacağını duyurdu. Üniversite de konserin iptal olduğunu açıkladı.