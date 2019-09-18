18 Eylül 2019 Çarşamba 13:00:22 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 13:12:00
Aleyna Tilki'den konser kararı!
Aleyna Tilki'nin 26 Eylül’de, Kahramanmaraş’taki Sütçü İmam Üniversitesi’nde vereceği konser kendi isteği üzerine iptal edildi.
Bazı sosyal medya kullanıcıları Aleyna Tilki'nin 2 ay önce Bodrum’da çekilen tangalı, bikinili pozlarını yayınlayarak tepki gösterdi. Konserin iptal olması yolunda kampanya başlattı.
ALEYNA SAHNEYE ÇIKMAYACAĞINI DUYURDU
Bunun üzerine Aleyna sahneye çıkmayacağını duyurdu. Üniversite de konserin iptal olduğunu açıkladı.
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