Aleyna Tilki'den ilginç 'Reynmen' yorumu

Tilki, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde tek başına alışveriş yaparken görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan güzel şarkıcı, son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen fenomen 'Reynmen' lakaplı Yusuf Aktaş'la ilgili şaşırtan açıklamalarda bulundu. Reynmen'i çok beğendiğini ifade eden Tilki, Başarılı işlere imza atıyor. Ben sonuna kadar destekliyorum kendisini" dedi.

"SONUNA KADAR KENDİSİNİ DESTEKLİYORUM"

Tilki, "Reynmen gerçekten çok başarılı işlere imza atıyor. Ben sonuna kadar destekliyorum kendisini. Türkiye'den böyle başarılı işlerin çıkması gerçekten gurur verici. Yolu açık olsun. Umarım bu başarısı artarak devam eder. Her zaman kendisine destek veren bir isim olacağım" dedi.