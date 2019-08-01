Aleyna Tilki, sosyal medyadan çoban arkadaş arıyor!

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Tilki, Twitter'dan yaptığı son paylaşımıyla gündeme geldi.



"GERÇEK BİR ÇOBANLA ARKADAŞ OLMAK İSTİYORUM"

"Gerçek bir çobanla arkadaş olmak istiyorum" diyen Tilki, "Burada çoban olan ama telefonu da olan bir kullanıcı var mı? Arkadaş olmak istiyorum gerçek bi çobanla, dağları bana yalnızca o anlatsın. Çünkü ben dağları gökdelenlerden izleyenlerden değil, dağın içinde dağı, koyunları, çimenleri, oksijeni hissedenlerden duymak istiyorum" ifadelerini kullandı.



Tilki, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs’taki bir otelde sahne almıştı. Konser öncesi ayaküstü soruları yanıtlayan şarkıcıya balmumu heykelinin yapılacağı hatırlatılınca esprili bir yanıt vermişti.



"ÖLÇÜLERİMİ ALDILAR"

Tilki, "Geldiler, ölçülerimi aldılar. Baya bana benzeyecek. Ben de çok şaşırdım. Birazcık gördüm. Benden bir tane daha çekilir mi bilmiyorum” şeklinde konuşmuştu.

ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

Aleyna Tilki (d. 28 Mart 2000, Konya), Türk şarkıcı. Ağustos 2016’da “Cevapsız Çınlama” single’ı ile Türkiye’de ses getiren bir çıkış yakalayarak tanındı.

Hayatı ve kariyeri

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000’de Of, Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın çocuğu olarak Konya’da dünyaya geldi. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüldü. Ağustos 2016’da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman’ın “Cevapsız Çınlama” adlı single’ında vokal olarak yer aldı. Single’ın YouTube’da yayınlanan klibi 2016’da Türkiye’de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 300 milyondan fazla izlendi. Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı. Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi’nde 2 numaraya kadar yükseldi. Tilki, Temmuz 2017’de ilk solo single’ı “Sen Olsan Bari”yi yayımladı ve Türkiye’de aynı listede 1 numara oldu.



Diskografi

Single’lar

“Cevapsız Çınlama” (2016) – Türkiye’de #2

“Sen Olsan Bari” (2017) – Türkiye’de #1

“Yalnız Çiçek” (2018)

“Dipsiz Kuyum” (2018)

Televizyon

Yetenek Sizsiniz Türkiye (2014)

Video klip

“Cevapsız Çınlama” (2016)

“Sen Olsan Bari” (2017)

“Yalnız Çiçek” (2018)

“Dipsizz Kuyum” (2018)