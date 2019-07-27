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27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:07:45 | Son Güncelleme: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:12:38

Aleyna Tilki: Eskiden 1 Tane Şarkım Vardı, Şimdi Biraz Arttı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bu sene 23.’sü düzenlenen Barış Suyu Festivali'nde konser veren Aleyna Tilki, Eskiden 1 tane şarkım vardı. O şarkıyla konser veriyordum. Şimdi biraz arttı dedi.

Manavgat'ta düzenlenen Barış Suyu Kültür, Sanat, Turizm ve Gençlik Festivali'nde gündüz sürat tekneleri, su jetlerinden oluşan deniz araçlarının katılımıyla kortej düzenlendi. Renkli görüntülerin oluştuğu kortejde, su jetleriyle ırmakta çeşitli gösteriler yapıldı. Akşam düzenlenen festival kortejinin ardından Atatürk Kültür Merkezi önünde Cem Belevi ve Aleyna Tilki konser verdi.

Yaklaşık 1 saat sahnede kalan sanatçı Cem Belevi, söylediği hareketli parçalarla izleyicilere coşkulu anlar yaşattı. Cem Belevi'nin ardından Aleyna Tilki sahne aldı. Sahnenin yanına kadar minibüsle gelen Aleyna Tilki, meydanda bulunan izleyicilerle sohbet ederken, “Bizim playlist biraz karışık. Her şeyden biraz var. Benim şarkılardan hemen devam etmeyelim. Zaten kaç tane şarkım var ki diyormuşum. Eskiden 1 tane şarkım vardı. O şarkıyla konser veriyordum. Şimdi biraz arttı” dedi. Sahnede birbirinden hareketli şarkılar söyleyen Aleyna Tilki'ye Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, plaket ve çiçek verdi. Aleyna Tilki, konser bitiminde sahnenin yanındaki minibüsüne binip alandan ayrıldı.

(Alşam)

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