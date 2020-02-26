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26 Şubat 2020 Çarşamba 12:21:59 | Son Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 12:44:35

Aleyna Tilki "baba" karakterine büründü

Yeni single'ı 'Yalan'ı müzikseverlerin beğenisini sunmaya hazırlanan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 19 yaşındaki Tilki, yeni şarkısının klibi için kamera karşısına geçti.

ALEYNA KLİP HAZIRLIĞINDA

'Yalan' adlı single'ını dinleyicileriyle buluşturmak için gün sayan Aleyna Tilki, son paylaşımıyla dikkat çekti. Büründüğü 'Aleyna Baba' karakteriyle sette yemek yerken video yayınlayan Tilki, takipçilerini şaşırttı.

"ALEYNA BABA'YA BU YAKIŞIR"

'Yalan' adlı single'ına klip çeken Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından ilginç bir video paylaştı. Sette yemeğini yerken görülen Tilki tavırlarıyla kendisinin verdiği 'Aleyna Baba' lakabı üzerinden konuştu ve şunları söyledi: "Ekibimi kendimden hiç ayırmam ya ben de sette yerim ya da kendim nereden yiyorsam oradan onlara da söylerim. Aleyna Baba'ya bu yakışır. Ispanak yedim çok şükür."

ÜÇ FARKLI ALEYNA VAR

Genç şarkıcı yeni albüm ve yeni imajını sosyal medya hesabından şu paylaşımla takipçilerine aktardı: "Yarından sonra sizlerle! Klipte birkaç tane Aleyna tarzı göreceğiz. Bunlardan biri Aleyna Baba! Sadece bir imaj çalışması değil gerçek bi baba ruhuyla,kuliste de öyleyiz. Diğer göreceğiniz Aleyna'lar da benim gerçekliklerim... Üç tane farklı Aleyna, üçü de gerçekte de karakterime uygun imajlar..." notuyla klibinin kamera arkasını paylaştı.

ALBÜM KAPAĞI İÇİN 30 BİN TL HARCADI

Yıldız şarkıcı öte yandan albüm kapağı için kesenin azğını açtı. Posta'nın haberine göre; Tilki, fotoğraf çekiminde giydiği GCDS marka 3 bin 500 TL'lik şortu, 5 bin 500 TL'lik çizmeleri almak için İtalya-Milano'ya gitti. Şarkıcı, uçak bileti ve konaklama dahil olmak üzere 30 bin TL harcadı.

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