Aleyna Tilki, arkadaş olmak için çoban arıyor

Şarkıları kadar tavırları ve ilginç paylaşımlarıyla da olay olan Aleyna Tilki, kural bozmadı. 19 yaşındaki popçu, önceki gün sosyal medyadan şöyle yazdı: "Burada çoban olan ama telefonu da olan bir kullanıcı var mı? Arkadaş olmak istiyorum gerçek bir çobanla, dağları bana yalnızca o anlatsın."



Daha önce de tek başına Kuzey Kutbu'na giden Tilki, şimdi de Türkiye'deki dağları dolaşmayı hedefliyor.

Aleyna Tilki'nin bu çağrısına binlerce kişi esprili yanıtlar verdi. Daha önce de tek başına kutup kaşiflerinin son durağı olan Kuzey Kutbu'ndaki Svalbard'a giden genç popçunun tanışacağı bir çobanla Türkiye'nin ücra noktalarını teknolojiden uzak kalarak bir süre gezmek ve bu sayede farklı bir deneyim yaşamak istediği öğrenildi.