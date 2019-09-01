Alevlerin arasında kaldılar

Tam o sırada atılan havai fişeklerden biri içerisinde yine havai fişek olan minibüse denk geldi. Bir anda alevlerin arasında kalan izleyiciler kaçışırken İrem Derici de büyük korku yaşadı. İçinde havai fişek olduğu iddia edilen minibüsün kısa sürede söndürülmesi olası faciayı önledi.