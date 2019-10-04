04 Ekim 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 02:04:14
Albümümün adı Merve Özbey
Lady Gaga, uzun bir aradan sonra yakında Adele adını verdiği bir albüm çıkaracak.
Albümün adının Adele (gül) olması, gerek yurtdışında gerek Türkiye’de alay konusu oldu. Dünyaca ünlü şarkıcı Adele’in adının albüme verildiğini düşünenler bir hayli fazlaydı.
İrem Derici Instagram hesabından paylaştığı bir story ile Gaga’nın albüm ismiyle dalga geçti ve “Benim de bir sonraki albümümün adı Merve Özbey” yazdı. Takipçileri ünlü popçuyu yorum yağmuruna tuttu.
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