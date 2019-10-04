Albümün adının Adele (gül) olması, gerek yurtdışında gerek Türkiye’de alay konusu oldu. Dünyaca ünlü şarkıcı Adele’in adının albüme verildiğini düşünenler bir hayli fazlaydı.

İrem Derici Instagram hesabından paylaştığı bir story ile Gaga’nın albüm ismiyle dalga geçti ve “Benim de bir sonraki albümümün adı Merve Özbey” yazdı. Takipçileri ünlü popçuyu yorum yağmuruna tuttu.