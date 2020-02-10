10 Şubat 2020 Pazartesi 00:44:00 | Son Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 00:46:02
Akyürek'in gizemli sevgilisi
Engin Akyürek yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
Hürriyet'in haberine göre, Adı daha önce Cansu Dere ve Bestemsu Özdemir’le anılan ünlü oyuncu, meslektaşı Tülin Yazkan’la ilişki yaşamaya başladı.
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