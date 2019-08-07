Aksanıyla güldürdü

Geçtiğimiz ay çıktığı Bodrum tatilinde tekneden düşerek omuriliğini kıran Bürsin, ilk kez açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda 'yo yo' diye giriş yapan ve Amerikan aksanıyla konuşan Bürsin, “Omuriliğimi 4 hafta önce kırdım. Korse takıyorum. Son haftama girdim çok mutlu ve heyecanlıyım” dedi.