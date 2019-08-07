07 Ağustos 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 02:31:46
Aksanıyla güldürdü
Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'in, 4 yıl aşk yaşadığı Serenay Sarıkaya’dan ayrıldıktan sonra talihsizlikler peşini bırakmadı.
Geçtiğimiz ay çıktığı Bodrum tatilinde tekneden düşerek omuriliğini kıran Bürsin, ilk kez açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda 'yo yo' diye giriş yapan ve Amerikan aksanıyla konuşan Bürsin, “Omuriliğimi 4 hafta önce kırdım. Korse takıyorum. Son haftama girdim çok mutlu ve heyecanlıyım” dedi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT