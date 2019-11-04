'Akıllı çocuk Can'

Avşar Kızı, oyuncu Can Yaman hakkında söylediklerine açıklık getirdi.

Avşar, ''Ben Can'ın oyunculuğu ile ilgili bir şey söylemedim. Yakışıklılığı oyunculuğunun önüne geçti. Bunu anlatmak istedim. Çünkü zamanında aynı sorunları ben de yaşadım'' dedi. Gazetecilerin Can Yaman'ın kendisine verdiği cevabı hatırlatması üzerine Avşar, ''Cevabı çok güzeldi. Çok beğendim. Aferin akıllı çocuk'' diyerek kahkaha attı. Avşar Kızı Can Yaman’ı yakışıklı bulduğunu oyunculuğunu beğenmediğini söylemişti.