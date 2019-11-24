Akalın'dan Hadise'ye zeytin dalı: İnşallah tez vakitte tatman dileğiyle
Ünlü popçu Demet Akalın'ın Kocası da yok, 10 milyonu da dediği Hadise’ye, 'Hala oluyorum' açıklamasının ardından zeytin dalı uzattı. Akalın sosyal medyada paylaştığı mesajda, "Ahhh bana kızıyorsun arkadaşım bak Hala olmak seni mahfetti düşün anne olduğunda neler olacak. İnşallah tez vakitte tatman dileğiyle" ifadelerini kullandı.
Demet Akalın meslektaşına, “Hadise’yi biri uyarsın; yazık, günah. Araştırdım, milyoncuk bile değil. Rakamlar şişirme. Kocası da yok, 10 milyonu da” yanıtını vermişti.
Daha sonra Demet Akalın açıklama yaparak “Ya ben şaka yapmıştım. Hadise ‘Bekarlık sultanlıktır’ dese konu büyümez, gülerdik. Ama şaka anlayışımız farklıymış.” diye olayı biraz yumuşatmaya çalışmıştı.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
O Ses Türkiye'de Ailesiyle olan kavgasına ilişkin beklenmedik itiraflarda bulunan Hadise gözyaşlarına boğuldu.
Hadise "Abim var, bebeği olacak; şu an doğuma girdiler onun heyecanını yaşıyorum. Hala oluyorum. Çok duygusalım orada olmak isterdim. Yarın da çekim olduğu için gidemiyorum. O yüzden birazdan bir resim gelir de ben mutlu olurum". demişti.
Demet Akalın bunun üzerine bir paylaşımda bulundu. Yazdığı mesajla Hadise'ye zeytin dalı uzattı.
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