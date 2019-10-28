28 Ekim 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 02:44:10
Ajda'nın her zamanki şıklığı
Süperstar Ajda Pekkan önceki akşam Bodrum’da sahne aldı.
Pekkan 2 bin kişinin katıldığı gecede yaklaşık 2,5 saat sahnede kaldı. Bilindik şarkılarının yanı sıra Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe’den de şarkılar söyleyen Süperstar’a dinlemeye gelenler hep bir ağızdan eşlik etti. Her zaman giyim tarzıyla beğeni toplayan Ajda Pekkan, bu kez de şıklığıyla şaşırtmadı.
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