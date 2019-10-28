Ajda'nın her zamanki şıklığı

Pekkan 2 bin kişinin katıldığı gecede yaklaşık 2,5 saat sahnede kaldı. Bilindik şarkılarının yanı sıra Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe’den de şarkılar söyleyen Süperstar’a dinlemeye gelenler hep bir ağızdan eşlik etti. Her zaman giyim tarzıyla beğeni toplayan Ajda Pekkan, bu kez de şıklığıyla şaşırtmadı.