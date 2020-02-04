04 Şubat 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 18:37:18
Ajda'dan vokalisti Feyyaz'a tam destek
Ajda Pekkan’ın vokalisti Feyyaz, Gidene’ isimli ilk single çalışmasını piyasaya sürdü.
Behzat Gerçeker öncülüğünde Enbe Orkestrası ile başladığı kariyer yolculuğuna, birçok ünlü sanatçıyla sahne hayatına devam eden Feyyaz, son iki yıldır Ajda Pekkan’ın, vokalistliğini yapıyor. Pekkan da, Feyyaz’ın şarkısını çok beğendiğini ve desteğinin her zaman süreceğini belirtti.
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