Ajda'dan vokalisti Feyyaz'a tam destek

Behzat Gerçeker öncülüğünde Enbe Orkestrası ile başladığı kariyer yolculuğuna, birçok ünlü sanatçıyla sahne hayatına devam eden Feyyaz, son iki yıldır Ajda Pekkan’ın, vokalistliğini yapıyor. Pekkan da, Feyyaz’ın şarkısını çok beğendiğini ve desteğinin her zaman süreceğini belirtti.