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12 Temmuz 2019 Cuma 09:11:03 | Son Güncelleme: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:49:55

Ajda Pekkan ve sevgilisi arasında kriz: Klibindeki kıyafetler kavga çıkardı

Şarkıcı Ajda Pekkan, 'Canın Sağolsun’ şarkısının klibinde giydiği kıyafetler sebebiyle sevgilisi Bülent Çavuşoğlu ile kavga etti.

Uzun süredir beraberlik yaşayan popçu Ajda Pekkan ile Bülent Çavuşoğlu’nun arası bozuldu. İkilinin arasını açan ise Ajda Pekkan’ın ‘Canın Sağolsun’ klibi oldu. Klipte Pekkan’ın kıyafetlerini açık bulan Çavuşoğlu, evde fırtınalar estirdi. Kavgaya tutuşan sevgililerden Pekkan’ın Çavuşoğlu’na ‘İşime karışamazsın’ dediği öğrenildi. Resti çeken Pekkan, sevgilisiyle yakın tarihte çıkacakları Bodrum tatilini de erteledi. Şimdilerde de araları limoni olan ikiliden popçunun konser kıyafetlerini sil baştan yeniden diktirdiği öğrenildi.

TEK ŞARKI 240 BİN LİRA 

Yaza tek bir şarkıyla giriş yapan Pekkan’ın harcadığı para dudak uçuklattı. Pekkan, sözleri yazan Sinan Akçıl’a 40 bin TL, düzenleme için Ozan Çolakoğlu’na 60 bin TL, klip için Nihat Odabaşı’na 90 bin TL ve kıyafetlere 50 bin TL verdiği öğrenildi. 

Kaynak: Akşam

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