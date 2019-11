Ajda Pekkan O Ses Türkiye'ye konuk oldu! Ajda Pekkan kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye'de Ajda Pekkan sürprizi yaşandı. 13 Kasım Çarşamba günü yapılan O Ses Türkiye çekimlerde Ajda Pekkan stüdyoya konuk olarak katıldı. Hadise, Murat, Seda ve Beyaz arkaları dönük bir şekilde yeni yarışmacıyı beklerken, Ajda Pekkan sahneye çıkarak şarksının söylemeye başladı. Büyük bir şaşkınlık yaşayan jüriler hemen sahneye dönerek Ajda Pekkan'ı görünce büyük sevinç yaşadı. Acun Ilıcalı ve Hadise, Ajda Pekkan ile özçekim yaparak bu anı sosyal medyadan paylaştı. Seda Sayan da Ajda Pekkan'ın görüntülerini Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Ajda Pekkan'ın O Ses Türkiye'ye konuk olduğunun gören izleyenler "Ajda Pekkan kaç yaşında, nereli?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Ajda Pekkan ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

AJDA PEKKAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ajda Pekkan, 12 Şubat 1946'da İstanbul'da dünyaya geldi. Tam ismi Ayşe Ajda Pekkan'dır. "Süperstar" lakabıyla da anılır. Babası Rıdvan Pekkan deniz subayı, annesi Nevin Dobruca ev hanımıydı. Çocukluğu babasının işi dolayısıyla Kocaeli / Gölcük'te geçti. Çamlıca Kız Lisesi'nde öğrenciyken şarkıcı olmaya heveslendi. Kız kardeşi Semiramis'in desteğiyle 1962'de dönemin popüler gece kulübü Çatı'nın sahibi İlham Gencer'e ulaşarak, burada bir süre sahne çalışması yaptı. 1963'te Ses dergisinin açtığı sinema oyunculuğu yarışmasına katılarak birinci oldu. 1967 yılına kadar kırk yedi sinema filminde oynadı. Sanat hayatı boyunca daha birçok filmde rol aldı. Pek çok filmde şarkıcı rolü üstlendi, şarkılar seslendirdi. 1963'te "Adanalı Tayfur" filminde seslendirdiği "Göz Göz Değdi Bana" şarkısı plak olarak da basıldı. 1970'lerde Fecri Ebcioğlu'nun desteğiyle ses sanatçısı olarak ününü pekiştirmeye başladı.

1970´li yıllarda müzik dünyasına adım atan Pekkan, 1975-76'lı yıllarda, sözlerini Fikret Şeneş'in yazdığı, düzenlemesini Noray Demirci'nin yaptığı "Hoş Gör Sen", 1977 yılında seslendirdiği Fransızca parça "Viens Dans Ma Vie" filmlerde yer aldı. Türk pop müziğinin ilk aşaması diyebileceğimiz "aranjman" modasının ilk ürünlerini verenlerden biri de odur. 1973 yılında Avrupa'nın ünlü müzikholü Olympia'da verdiği konserle hem dış dünyaya açılmayı sağladı, hem de Türkiye'nin mutlu azınlığından "Süperstar" unvanını almayı başardı. Yedi sene kadar Fransa'da kaldıktan sonra ülkesine dönerek Ülkü Aker ve Fikret Şenes gibi söz yazarlarıyla çalıştı. 1976 yılında yine Olympia müzikholünde, ünlü Cezayir asıllı Fransız şarkıcı Enrico Macias'la konserler verdi. "Süperstar" unvanını ilk kez bir albümda kullandı, "Kim Ne Derse Desin", "Hancı" gibi şarkıları bu albümde yer aldı. (1977).



1977-78 yıllarında Fransa'da ses getiren plak çalışmalarının yanı sıra Almanca, Japonca,Yunanca ve Fransızca olarak seslendirdiği şarkılardan oluşan plakları da ses getirdi. Bu arada "Pour Lui" adlı Fransızca bir şarkılar albüm hazırladı. 1979'da "Bambaşka Biri", "Haykıracak Nefesim Olmasa Bile" gibi şarkılarının yer aldığı "Süperstar II" albümünü yayınladı. Bu çalışmasıyla çeşitli ödüller kazandı.1980 yılında sözlerini Şanar Yurdatapan'nın yazdığı, müziğini Atilla Özdemiroğlu'nun yaptığı "Petroil" adlı parçasıyla Eurovision şarkı yarışmasına katılarak, derece alamasa da ülkemizi temsil etti. Bundan sonra müzik yelpazesini genişleten Ajda Pekkan, Jazz türüne eğildi ve Amerikalı ünlü bir sanatçıyla konser verdi. Bu konserde ona vokalist olarak Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) eşlik ettiler.

1980'de ABD'ye yerleşen Ajda Pekkan, pop müziğin çekiciliğini yitirip yerini alaturka ve arabeske bıraktığı dönemde, 1970'lerde kendi önderliğinde yükselen aranjman akımına geri döndü. Fikret Şenes'le birlikte çalıştığı "Uykusuz Her Gece", "Son Yolcu" gibi şarkıların yer aldığı albümüyle yeniden doruğa çıktı. "Beş Yıl Önce On Yıl Sonra" grubuyla yaptığı albümünde yer alan "O Benim Dünyam" şarkısıyla yeniden çıkışı yakalayan şarkıcı, ancak beklediği sükseyi yapamadı. "Süperstar 4" albümünü hazırladıysa da yaptığı evlilik nede-niyle müziği bıraktığını açıkladı. Evliliği sona erince "Ajda 90" albümünü çıkardı.

1990'lı yıllarda her sene bir albüm çıkarmayı devam ettirdi. Aynı senelerde Tokyo'daki Yamaha Müzik Festivali'nde "A Mes Amours" şarkısıyla başarı kazandı. 1991, 93 ve 96 yıllarında çoğunlukla yerli bestecilerle çalıştı. 1990'ların ortalarında "Hoşgör Sen" ve "Unutulmayanlar" albümleri piyasaya çıktı. 1993 yılında çeşitli sanatçıların katılımıyla hazırlanan, "Sevgiyle 93" aldı albümde, sanatçı dostlarıyla birlikte "Sev Dünyayı" ve solo olarak, Turhan Yükseler'in yeni düzenlemesiyle, "Sensiz Yıllarda" adlı şarkıları seslendirdi. 1995 yılında, "Altın Yıllar Altın Şarkılar" albümünde, Selçuk Başar'ın yeni düzenlemesiyle, "Kimler Geldi Kimler Geçti" şarkısını yeniden seslendirdi. Profesyonel sanat yaşamının 35. yılında (1998) Kültür Bakanlığı'nca Devlet Sanatçılığı ile onurlandırıldı.

Pekkan, "The Best of Ajda" albümüyle 1998'de bir kez daha dinleyicileriyle buluştu. Bunun devamı olan "Diva" albümü 2000 yılında piyasaya çıktı. Bu albümde Ajda Pekkan'ın eski şarkılarının yeni yorumlarının yanı sıra, "Mutlu Bütün Şarkılar" ve "Aşka İnanma" gibi iki yeni şarkı ve kardeşi Semiramis Pekkan'ın eski şarkılarından "Dert Ortağım Benim" ile "Bu Ne Biçim Hayat"ın da Ajda Pekkan yorumları yer aldı. Büyük başarı elde eden bu albümlerdeki şarkılarından "Bir Günah Gibi", dünyaca ünlü DJ Claude Challe'nin "Buddha Bar" serisinde yer aldı. 2000 yılında Monako'da Monte Carlo Sporting D'été Müzikholü'nde dünyaca ünlü sanatçılarla birlikte sahne alan Pekkan'a, Kültür Bakanlığı'nca, bir de "Prestige de la Turquie avec Ajda Pekkan" üst başlıklı, Türkiye'yi tanıtıcı, bir kısa video hazırlatıldı… 1960, 70 ve 80'li yıllarda pek çok filmde fon müziği olarak kullanılan şarkılarından sonra Ajda Pekkan'ın sesi, 2001 yılı içerisinde sinemalarda gösterime giren Ferzan Özpetek'in yönetmenliğini yaptığı, "Cahil Periler" filminde "Bambaşka Biri" ve Meksika'da yayınlanan bir pembe dizide de "Bir Günah Gibi" şarkıları ile yer aldı.

Sadece şarkı söyleyerek kendini istediği kadar ifade edemediğini düşünen ve 1960'lardaki beyaz perde serüvenini yeniden tatmak isteyen Ajda Pekkan, 2002 yılında, "Şöhret Sandalı" adlı sinema filminin, ünlü aktör Halil Ergün'le, başrollerini paylaştı. 2003 yazında, üç yıllık bir aranın ardından, "Sen İste" adlı tek şarkılık (sigle) çalışması ile yeniden sevenleriyle buluşan Ajda Pekkan, yeni albüm yapma hazırlığına girdiyse de bu tarsımı gerçekleşmedi. Pekkan, 2005'te, Kanal D Tv'de, çok beğenilen "Superstar Show" adlı bir televizyon programı yapmaya başladı. 2006'da "Cool Kadın" adlı albümü müzik severle buluştu ve göstermiş olduğu başarıdan dolayı, MÜYAP tarafından Altın Plak'la ödüllendirildi. 2007 yılı içersinde, "Ajda Disco'da" adıyla, bir dizi konser gerçekleştirdi. 2008 yılında yeni müzik albümü "Aynen Öyle"yi, 2009 yılında Serdar Ortaç'ın "Resim" adlı bestesini yorumlayarak, tek şarkılık bir çalışma olarak yayımladı. Sanatçı, 2014 yılından beri Hürriyet gazetesinde hafta sonları köşe yazıları yazmaktadır.

Attilâ Dorsay Ajda Pekkan için şöyle dedi: "Bir toplumun sürekli idolü olmak, güzelliği temsil etmek, kusurlarını yok edip, var olmayan güzellikleri de güzelliğine eklemek… Sanki neredeyse yeni bir yaratık yaratmak… Ama o, tüm bu çabaya, belki sanıldığı kadar bencil olmayan bir amaç uğruna girişmişti. Koca bir topluma sürekli bir güzellik duygusu vermek, kendinden emin bir kadının zamana meydan okuyuşunu simgelemek.. Ajda bir simgeydi. Bir efsane."

Ajda Pekkan Albümleri:

Yakarım Canını (2015), Ajda Pekkan & Muazzez Abacı (2014), Ara Sıcak (ft. Ozan Çolakoğlu) (2013), Farkın Bu (2011), Aynen Öyle (2008), Cool Kadın (2006), Sen İste-EP(2003), Diva(2000), The Best of Ajda(1998), Ajda Pekkan (1996), Ajda 93 (1993), Seni Seçtim (1991), Ajda 90 (1990), Süperstar IV (1987), Ajda Pekkan ve Beş Yıl Önce On Yıl Sonra (1985), Süperstar III (1983), Sevdim Seni (1982), Sen Mutlu Ol (1981), Süperstar II (1979), Pour Lui (1978), Süperstar (1977), Ajda Pekkan Vol. III (1972), Fecri Ebcioğlu Sunar: Ajda Pekkan (1969), Ajda Pekkan (1968), Ajda Pekkan, Öztürk Serengil (1964).

Ajda Pekkan Filmografisi:

1963: Şıpsevdi, Kendini Arayan Adam, Adanalı Tayfur, Şaşkın Baba, Öpüşmek Yasak.

1964: Abidik Gubidik, Çanakkale Aslanları, Plajda Sevişelim Ressam, Kaynana Zırıltısı, Avare, Hızır Dede, Koçum Benim, Sokakların Kanunu.

1965: Artık Düşman Değiliz, Cici Kızlar, Kart Horoz, Kolla Kendini Bebek, Pantolon Bankası, Şakayla Karışık, Şepkemin Altındayım, Yabancı Olduk Şimdi, Bir Caniye Gönül Verdim, Şehvetin Esiriyiz, Babamız Evleniyor, Sevdalı Kabadayı, Taçsız Kral, Dalgacı Mahmut, Berduş Milyoner, Helal Adanalı Celal, Bir Gönül Oyunu, Lafını Balla Kestim, 1965: Sevinç Gözyaşları.

1966: Avare Kız, Kara Tren, Şoför Deyip Geçmeyin, Seher Vakti, Ümit Sokağı, Düğün Gecesi, Siyah Otomobil, Dişi Düşman İren, Dağda Silah Konuşur, Günah Çocuğu, Affet Sevgilim Leyla, Ayrılık Şarkısı, Erkek Severse.

1967: Harun Reşid'in Gözdesi.

1968: Kalbimdeki Yabancı.

1969: Tatlı Günler, Hancı.

2002: Şöhret Sandalı.

2013: Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda.