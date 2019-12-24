24 Aralık 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Aralık 2019 Salı 10:22:30
Ajda Pekkan dost görünen düşmanını arıyor
73 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkaran Ajda Pekkan hakkında, en yakın arkadaşlarından iki ünlü ismin, Ajda'ya cennette de para lazım. Hala çalışıp bir kuruşun bile hesabını yapıyor şeklinde şok bir yorumda bulunduğu iddia edildi.
O isimlerden birinin Nebahat Çehre olduğu söylendi. Konuyla ilgili jet bir açıklama yapan Çehre ise iddiaları yalanladı. Ajda Pekkan'ın, arkasından konuşan dost görünümlü düşmanını aradığı, bu yüzden herkesin ağzını aradığı öğrenildi.
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