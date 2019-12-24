Ajda Pekkan dost görünen düşmanını arıyor

O isimlerden birinin Nebahat Çehre olduğu söylendi. Konuyla ilgili jet bir açıklama yapan Çehre ise iddiaları yalanladı. Ajda Pekkan'ın, arkasından konuşan dost görünümlü düşmanını aradığı, bu yüzden herkesin ağzını aradığı öğrenildi.