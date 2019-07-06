Ajda Pekkan dondu kaldı

Yıllara meydan okumak için sayısız estetik ameliyata başvuran Ajda Pekkan, son görüntüsüyle sosyal medyaya damga vurdu. Geçtiğimiz gün canlı yayına katılan Süperstar'ın "Ben hiperaktifim" derken mimiklerini oynatamaması milyonların dikkatini çekti. Konuşan balmumu heykeline benzetilen 73 yaşındaki sanatçı, sosyal medyada dalga konusu oldu.

ESPRİLERİN HEDEFİNDE…

Estetiği abartan Pekkan'ın mimik yapamaması Twitter'da espriyle karışık eleştiri yağmuruna tutuldu. Son olarak ünlü bir dondurma markasının reklam filminde oynayan Pekkan'ın dudaklarını oynatmadan konuşmasına "Ajda'nın dondurmadan dudakları donmuş", "Süperstar, dondurmayı ağzında unutmuş galiba" şeklinde esprili yorumlar geldi.