16 Ocak 2020 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 22:31:25
Ajda Pekkan: Bedenimi sonra konuşalım
Pop müziğin starı Ajda Pekkan, geçen gün Bahar Yazıcı Şer ve Nilüfer Ademoğulları’nın yeni açtıkları bir jean markasının tanıtım toplantısına katıldı.
Cemiyet hayatının katıldığı davette, koleksiyonu inceleyen Pekkan, arkadaşı Şer ile sohbet ederken görüntülendi. Süperstar’ın modellere bakarken “Bedenimi sonra konuşuruz tamam mı?” demesi ise sosyal medyaya damgasını vurdu.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT