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15 Kasım 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 00:22:39

Ajanın eşine yurtdışı yasağı

Emma Hedvig Chirsitan Winber'ın olayla ilgili yeniden ifadesine başvurulabileceği belirtildi. Karaköy'deki ofisinin önünde cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı J. G. Edward Le Mesurier’in ölümüyle ilgili, 14 kişinin ifadesine başvuruldu. Bir yıldır evli olduğu eşine de yurtdışı yasağı getirildi.

Suriye Acil Yardım Derneği kurucusu ve başkanı da olan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier (48), 11 Kasım'da İstanbul Tophane'deki home-ofisinin önünde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölümle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında daha önce 2 kez ifade veren Le Mesurier'in bir yıllık İsveç uyruklu eşi Emma Hedvig Christina Winberg (39) hakkında yurtdışına çıkış yasağı getirildi. 

HASTANE KAYITLARI İNCELENECEK

Winber'e, poliste yapılan sorgusunda evlerinde bulunan ve inceleme altına alınan bilgisayar, tablet ve cep telefonlarından oluşan 7 elektronik eşyayla ilgili sorular sorulduğu belirtildi. Winber'in elektronik eşyaları eşi ve kendisi tarafından kullanıldığını söylediği öğrenildi. Polis tarafından intihar olarak değerlendirilen James Gustaf Edward Le Mesurier'in ruhsal sorunları için gittiği hastanelerin kayıtlarının da inceleme altına alındığı kaydedildi.

4 GÜNDÜR EVİNE GİTMEDİ

Polis, Mesurier’in eşi Winber’den ofiste çalışan kişilerin isimlerini öğrenerek, cinayet büro amirliğine çağırıp, ifadelerini aldı. Bu çalışanlarla birlikte civarda bulunan bazı kişilerin de yer aldığı toplam 14 kişinin ifadesine başvuruldu. Çiftin, Büyükada'daki evlerinde çalışan 2 kişinin de ifadeleri alındı. Bu arada Winber’in de 10 Kasım Pazar gününden beri Büyükada’da kaldıkları eve uğramadığı öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, olaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından James Gustaf Edward Le Mesurier'in kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi işlemleri sonucu yapılan incelemeler devam etmekte olup herhangi bir rapor tanzim edilmemiştir” denildi.

MENDİLCİ KAYIP

James Gustaf Edward Le Mesurier'in ofisinin önünden bir yıldır ayrılmadığı iddia edilen mendil satıcısının bir süredir kayıplara karıştığı öne sürüldü. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen mendilcinin ara sıra kendilerinden alışveriş yaptığını ve bir süredir ortalıkta görünmediğini belirten esnaf Mehmet Tunç, “Yazın hep buralardaydı. Ama bir 2 aydır onu hiç görmüyorum. 'Oğlum Suriye'den gelecek' diyordu. 'Burada yalnız yaşıyorum, kimsem yok' diyordu” dedi.

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