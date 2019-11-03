Ailesine araba aldı

Reynmen o anları “Bazı şeyleri parayla satın alamazsınız. Bunlar için yaşadım hayatımı. Görevimi tamamladım. Artık hiçbir şeyi olmayan bir insan değilim. Kalktım kendi sokağımdan, Türkiye’ye mâl ettim kendimi. Aileme faydalı oldum, kendimi geliştirdim. Değiştim, başardım. Kim ne derse desin” notuyla paylaştı. Demet Akalın da paylaşımın altına 'Anneyi mutlu etmek kadar güzel birşey var mı? Var, onu da evladın olunca anlayacaksın' şeklinde mesaj yazdı.