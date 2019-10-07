07 Ekim 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 16:37:51
Aile saadeti
Başarılı yapımcı Burak Sağyaşar ve oyuncu eşi Hatice Şendil, önceki gün oğulları Can'la birlikte İstinye’de objektiflere takıldı.
Hafta sonu ailece vakit geçirmeye çıkan Sağyaşar’lar bir süre kahve keyfi yaptı. Oğlu Can'ı büyütmek için uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncunun, Hatice Şendil'in çok beğendiği bir proje olursa ekranlara dönmek istediği öğrenildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
Rıdvan Dilmen'den VAR'a sert eleştiri: Eğer Atiba'nın pozisyonuna penaltı vermiyorsan 'art niyetlisin' derim