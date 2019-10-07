Aile saadeti

Hafta sonu ailece vakit geçirmeye çıkan Sağyaşar’lar bir süre kahve keyfi yaptı. Oğlu Can'ı büyütmek için uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncunun, Hatice Şendil'in çok beğendiği bir proje olursa ekranlara dönmek istediği öğrenildi.