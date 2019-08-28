28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 22:42:40
Aile saadeti
Uzun bir süredir ortalarda gözükmeyen Erkan Petekkaya, önceki gün eşi Didem Petekkaya ile birlikte alışveriş turundaydı.
Hatıra fotoğrafı çektirmek için yanına gelen sevenleriyle uzun uzun sohbet edip onlarla yakından ilgilenen başarılı oyuncunun bu samimi tavrı herkes tarafından takdirle karşılandı. Petekkaya, alışveriş sonrasında ise eşiyle birlikte baş başa yorgunluk kahvesi içmeyi de ihmal etmedi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Yardım kampanyası başlattı! Leonardo DiCaprio'dan milyon dolarlık bağış!
- Duyanlar şoke oluyor... Bölüm başı aldığı ücret dudak uçuklattı!
- Çukur dizisinin 'Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, tüm gelirini Bursaspor'a bağışladı
- Göçer'den Akçıl'a: Medya maymunluğu yapma
- Anne Marie Antalya'da! 5 günlük tatili 74 bin lira