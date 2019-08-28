Aile saadeti

Hatıra fotoğrafı çektirmek için yanına gelen sevenleriyle uzun uzun sohbet edip onlarla yakından ilgilenen başarılı oyuncunun bu samimi tavrı herkes tarafından takdirle karşılandı. Petekkaya, alışveriş sonrasında ise eşiyle birlikte baş başa yorgunluk kahvesi içmeyi de ihmal etmedi.