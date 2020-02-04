04 Şubat 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 18:47:14
Ahmet Mekin 63 yıllık eşini kaybetti
Türk sinemasının emektar oyuncularından, 'Altın Portakal' ödüllü 88 yaşındaki Ahmet Mekin, kanser tedavisi gören 63 yıllık hayat arkadaşı oyuncu Kumral Şükran Kurteli'yi kaybetti.
2,5 aydır tedavi gördüğü hastanede eşinin başından bir an olsun ayrılmayan Mekin, acı haberle sarsıldı. Kurteli'nin cenazesi Balıkesir Erdek İlçesi'nde düzenlenecek cenaze namazının ardından defnedilecek.
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