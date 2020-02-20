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20 Şubat 2020 Perşembe 00:54:12 | Son Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 01:18:23

Ahmet Kural trafik kazası geçirdi! Alkollü olduğu belirtildi

Ahmet Kural akşam saatlerinde İstanbul Altunizade'de trafik kazası geçirdi. Meydana gelen zincirleme trafik kazasına ünlü oyuncu Ahmet Kural’ın karıştığı ve alkollü olduğu belirtildi. Peki Ahmet Kural kimdir sağlık durumu nasıl? Ayrınıtlar ve yeni gelişmeler haberimizde...

Altunizade'de zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada araçlardan birinin ünlü oyuncu Ahmet Kural'a ait olduğu belirtildi.

Altunizade’de 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Araçlardan birinin ünlü oyuncu Ahmet Kural’a ait olduğu öğrenilirken, Kural’ın alkollü olduğu ortaya çıktı.

Tv100 muhabiri Akif Yaman'ın edindiği bilgilere göre zincirleme trafik kazasına neden olan ünlü oyuncu 189 promil alkollü yakalandı. Polisler Kural'ı Çengelköy Karakolu'na götürdü. Avukatını bekleyen oyuncunun arkadaşları da yanına geldi.

AHMET KURAL KİMDİR?

Ahmet Kural 10 Kasım 1982 tarihinde babasının görev yeri olan Kütahya' da dünyaya geldi. Oyuncu Ahmet Kural aslen Ankaralıdır. Babası emniyet müdürüdür. Konservatuvar'da okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar veren Kural, lise yıllarında tiyatro çalışmaları'na katıldı. Babasının tayinleri yüzünden 11 senede 12 okul değiştirdi. Çocukluğu Kütahya, Nevşehir, Şırnak, Antalya, Karaman ve Denizli merkezlerinde geçti. Lise dönemini Antalya'da okuduğu için Antalya'yı daha çok beğenmektedir. Konya Selçuk Üniversitesi' nde Radyo ve Televizyon Sinema bölümünü bitirdi. Ardından Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde master yaptı. Aktörlük eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde başladı.

Tiyatro eğitimi sırasında Levent Kırca tarafından keşfedilince Levent Kırca-Oya Başar tiyatrosu'na dahil edildi. Yüzlerce turneye çıktı. Turne ve tiyatro zamanında Fikrimin İnce Gülü dizisinde yer aldı. Ahmet Kural diziye devam ederken TRT'deki Evimin Erkeği dizisinde Kapıcı Reco'yu canlandırdı. Gazi dizisinden teklif gelince birçok projeyi bırakmak zorunda kaldı. Gazi dizisiyle aynı yıl Güneşin Oğlu adlı sinema filminde Haluk Bilginer, Köksal Engür, Hümeyra ve Özgü Namal'la beraber oynadı.

Elde Var Hayat ve Üsküdar'a Gideriken isimli yapımlarda da rol alan oyuncu, Çalgı Çengi filmi ile sükse yaptı ve İşler Güçler dizisi ile fenomen oldu. 2013 yılında "Düğün Dernek" filminde Murat Cemcir ile başrolde oynadı.13 Şubat 2014 tarihinde yayınlanan Kardeş Payı dizisinin başrolünü Murat Cemcir ve Seda Bakan ile paylaştı. 2014 yılının Ekim ve Kasım aylarında vizyona giren Oflu Hoca'nın Şifresi isimli filmde bir Bakanı canlandırmıştır.

2018 Ailecek Şaşkınız - Ferhat
2017 Çalgı Çengi İkimiz - Gürkan
2016 - Hayatımın Aşkı: Konuk Oyuncu (1. Bölüm)
2015 - Düğün Dernek 2: Sünnet - Tüpçü Fikret
2014 - Oflu Hoca'nın Şifresi - Bakan
2014 - Kardeş Payı - Metin Özdemir
2013 - Düğün Dernek - Tüpçü Fikret
2012-2013 - İşler Güçler - Kendisi (Ahmet Kural)
2012 - Behzat Ç. - Çalgıcı Gürkan (60. Bölümde konuk oyuncu)
2011 - Üsküdar'a Giderken - Kasap Hasip
2010-2011 - Elde Var Hayat - Metin
2010 - Memleket Meselesi - Mustafa
2010 - Çalgı Çengi - Gürkan
2009 - Ramazan Güzeldir - Mafya (21. Bölümde konuk oyuncu)
2009 - Bir Bulut Olsam - Harun Öğretmen
2009 - Kahramanlar - Serkan
2008 - Gazi - Fırat Kalender
2007 - Evimin Erkeği - 5Kapıcı Reco
2007 - Fikrimin İnce Gülü - Savaş

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