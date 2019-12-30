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30 Aralık 2019 Pazartesi 11:40:10 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 11:41:12

Ahmet Kural kaç yaşında? Ahmet Kural kimdir, nereli?

Ahmet Kural, magazin gündeminin merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Ahmet Kural kaç yaşında? Ahmet Kural kimdir, nereli? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 1 Ocak'ta vizyona girecek Baba Parası filmi ile gündemde olan Ahmet Kural, bugün Masterchef'in özel bölümünde konuk jüri olarak katılacak. İzleyenlere kahkaha dolu anlar yaşatan Ahmet Kural hayranları, Ahmet Kural hakkında daha fazla detayı araştırıyor. Ahmet Kural kaç yaşında? Ahmet Kural kimdir, nereli? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor..

Ahmet Kural kaç yaşında? Ahmet Kural kimdir, nereli? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 1 Ocak'ta vizyona girecek Baba Parası filmi ile gündemde olan Ahmet Kural, bugün Masterchef'in özel bölümünde konuk jüri olarak katılacak. İzleyenlere kahkaha dolu anlar yaşatan Ahmet Kural hayranları, Ahmet Kural hakkında daha fazla detayı araştırıyor. Ahmet Kural kaç yaşında? Ahmet Kural kimdir, nereli? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor..

AHMET KURAL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Ahmet Kural (10 Kasım 1982, Kütahya), Türk oyuncu. 10 Kasım 1982 tarihinde emniyet müdürü babasının görev yeri olan Kütahya'da dünyaya geldi.Konservatuvarda okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar veren Kural, lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katıldı, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitirdi ve Bilkent Üniversitesinde master yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Eğitimine devam ettiği sırada Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu kadrosuna dahil oldu. Tiyatro çalışmaları sürerken Fikrimin İnce Gülü adlı dizi ve TRT'de yayınlanan Evimin Erkeği adlı dizilerde aldığı rollerle televizyonda görünmeye başladı. Ardından Gazi adlı dizide başrol oynamaya başladı ancak rating'lerin düşük olması nedeniyle dizi 19. bölümden sonra yayından kaldırıldı. Aynı yıl içinde Güneşin Oğlu adlı sinema filminde Haluk Bilginer, Köksal Engür, Hümeyra ve Özgü Namal ile birlikte rol aldı. Ardından Ramazan Güzeldir adlı dizinin bir bölümünde oynadı.

2010 yılında Selçuk Aydemir'in yönettiği Çalgı Çengi adlı sinema filminde Murat Cemcir ile başrolde oynadı. 28 Haziran 2012 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan İşler Güçler adlı dizinin başrollerini Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz ile paylaşmıştır. Daha sonra Düğün Dernek adlı sinema filminde de Murat Cemcir'le başrolleri paylaştı. 2014 yılının Ekim ve Kasım aylarında vizyona giren Oflu Hoca'nın Şifresi isimli filmde bir Bakanı canlandırmış, Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu adlı filmde de karga karakterinin seslendirmesini yapmıştır.

İlk bölümü 13 Şubat 2014 tarihinde yayınlanan Kardeş Payı dizisinin başrolünü Murat Cemcir ve Seda Bakan ile paylaştı.4 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren ve 2015 yılının en çok izlenen filmi olan Düğün Dernek 2: Sünnet filminin başrollerini yine Murat Cemcir ile paylaşmıştır.

Tiyatro
Levent Kırca&Oya Başar Tiyatrosu[değiştir | kaynağı değiştir]
Ateşin Düştüğü Yer
Gereği Düşünüldü

Müjdat Gezen Sanat Tiyatrosu
Adı Menekşe

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