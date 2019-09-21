21 Eylül 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Eylül 2019 Cumartesi 00:34:37
"Ahali biz evleniyoruz"
Şarkıcı Merve Özbey, bir senedir aşk yaşadığı Kenan Koçak’la evlilik kararı aldıklarını duyurdu.
Güzel haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Merve Özbey, paylaşımına şu sözleri not düştü: “Ne diyeyim ki... Ben senden razı sen benden. Ailelerimiz desen hepsine binlerce şükür. Canan Tan’ın bir kitabı var ‘Yüreğim Seni Çok Sevdi’ diye. Hakikaten seni çok seviyorum sevgilim! Hem de çok. Ahaliiiii biz evleniyoruz.”
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
Cezaevinden izinli çıktı, eski eşini bıçaklayıp kızgın yağ ile yaktı: 'Bana yar olmuyorsun, başkasına da olma'