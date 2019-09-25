Ağlatan vasiyet

Ünlü popçu Demet Akalın, önceki akşam Okan Kurt'la birlikte Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndaydı. Tarkan'ın konserini izlemeye gelen Akalın, gazetecilerle kısa bir sohbet etti. Akalın'a İbrahim Erkal'ın vasiyetinden haberi olup olmadığı soruldu. Akalın'ın 'haberim yok' cevabı üzerine usta yorumcunun “Şarkılarımı Cengiz Kurtoğlu, Hakan Altun ve Demet Akalın okuyabilir” yazan bir vasiyet bıraktığı dile getirildi. Bir anda ne diyeceğini şaşıran Demet Akalın, “Hadi ya, ay çok kötü oldum şimdi. Ben İbrahim Erkal'ı acayip severim” dedikten sonra gözyaşlarını silerken daha fazla konuşmak istemedi. Uzun süre ağlayan ünlü popçu, Erkal'ı çok sevdiğini dile getirerek “Vasiyetinde benden bahsetmesine çok şaşırdım, büyük gurur duydum, şarkılarını seslendirmek benim için onurdur” diye konuştu.

Popçu Demet Akalın gözyaşlarını silerken konuşmakta güçlük çekti.

BABASINI ÇOK ÖZLÜYOR

2017 yılının mayıs ayında beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal, kocasının hatıralarıyla dolu evde daha fazla oturamadı, başka bir daireye taşındı. Eşini kaybettiğinde kızı 12 günlük olan Filiz Erkal’ın şu sözleri yürekleri burktu: “2.5 yaşındaki kızım babasını mezarını sularken ‘Baba kalk, bu suyu iç’ dedi. Babasını çok özlüyor.”