Ağlatan sevinç

Güzel oyuncu, kendisini ağlatan olayı ilk kez açıkladı. “Alice” müzikaline katılma sürecini anlatan Sarıkaya, 'Dansçı seçmelerine özellikle katılmak istemiştim. Tek başıma, koca salon bomboştu. O kadar etkilendim, o kadar heyecanlandım ki ağladım' dedi. Müzikalin biletlerinin tükendiğini öğrendiği an da sevinçten gözyaşları döktüğünü itiraf eden oyuncu, “Bütün duyguları bir arada yaşadım. Ağlamadan duramadım” diye konuştu.