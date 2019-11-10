10 Kasım 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 22:24:28
Ağlatan sevinç
Serenay Sarıkaya, Brand Week İstanbul etkinliği kapsamında düzenlenen bir oturuma konuşmacı olarak katıldı.
Güzel oyuncu, kendisini ağlatan olayı ilk kez açıkladı. “Alice” müzikaline katılma sürecini anlatan Sarıkaya, 'Dansçı seçmelerine özellikle katılmak istemiştim. Tek başıma, koca salon bomboştu. O kadar etkilendim, o kadar heyecanlandım ki ağladım' dedi. Müzikalin biletlerinin tükendiğini öğrendiği an da sevinçten gözyaşları döktüğünü itiraf eden oyuncu, “Bütün duyguları bir arada yaşadım. Ağlamadan duramadım” diye konuştu.
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