Ağlatan kavuşma

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, 2 aylık tedavisinin ardından Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evine döndü. Girik, evine gelir gelmez hasta yatağındaki annesi Münevver Girik'le hasret giderdi. İki kişinin yardımıyla yürüyüp, annesi Münevver Girik'in yanına giden Fatma Girik gözyaşlarını tutamadı. Hasret gözyaşları döken Girik, bir an olsun annesinin yanından ayrılmadı. Annesinin yanından çıktıktan sonra kendi sağlık durumundan bahseden Girik, “Ayaklarımda bir şey yok. Kafamdan ameliyat olduğum için yürümemde sıkıntı var. Şimdilik iyiyim. 2 ay oldu gideli, yazın gittim kışın geldim evime” dedi.

Usta sanatçının evinde beslediği köpekleri Girik'i görür görmez üzerine atladı.