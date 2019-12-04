Ağlatan doğum hikâyesi

Hamileliği boyunca sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapan Boz, doğum hikayesini de takipçileriyle paylaştı. Normal doğum yapmayı beklerken sezaryen doğum yaptığını anlatan güzel oyuncu, ''Ameliyathane kapısında Caner içeri gelecek diye ayrıldık ve ben içeride öğreniyorum ki; giremiyor. 'Müge bu dakikadan sonra artık gerçekten tek başınasın' dedim. aklıma gelen ilk şey Vina ile konuşmak oldu'' dedi. Gözyaşlarına boğulan Müge Boz, “Bu doğum bana hiçbir şeyin kontrol edilemeyeceğini öğretti” diye konuştu.