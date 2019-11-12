Ağlamak için yayına çıktı

Böbrek iltihabı enfeksiyonu nedeniyle hastanelik olan Çağla Şikel, bir haftanın sonunda taburcu oldu.

Dün sabah doktorundan özel izin alarak televizyona çıkan Şıkel, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Kendi sunduğu programa doktorun 2 saatlik izniyle çıkan ve tedavi sürecinin devam ettiğini söyleyen ünlü manken, hastanede kendisine bakan ailesine teşekkür ederken, duygusal anlar yaşadı. Ünlü manken sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşarak “Biraz yüzü gülüyor gibi... Bıkmadan usanmadan hissettirdiğiniz sevginize, güzel dileklerinize, dualarınıza teşekkür ederim. Hem de çok” demişti.