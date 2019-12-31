Afra Saraçoğlu kaç yaşında? Afra Saraçoğlu O Ses Türkiye performansı yoğun olarak araştırılıyor. O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında çıkan ilk isim oldu. Afra, Ah Bu Ben şarkısını seslendi. Afra 4 jüriye de döndürmeyi başardı. Murat Boz, Afra ile şarkyı yeniden söyledi.

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 yılında İstanbul’da doğmuştur.

Eğitimine Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde devam eden Afra Saraçoğlu ilk oyunculuk deneyimini; başrollerini Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay’ın paylaştığı İkinci Şans filminin kadrosunda yer alarak yaşamıştır.

Şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Kardeş Çocukları dizisinde Hayat Çetin karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu 1.70 metre boyunda, 48 kilo ve Yay burcudur.

AFRA SARAÇOĞLU O SES TÜRKİYE PERFORMANSI

Afra Saraçoğlu, "Ah Bu Ben" şarkısını söyledi.. Afra 4 jüriye de döndürmeyi başardı. Murat Boz, Afra Saraçoğlu ile şarkıyı yeniden seslendirdi. Afra, Murat'ı seçti.