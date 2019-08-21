Adriana’nın izinden gidiyor

Aşk haberlerine sessiz kalarak “Ben aynı ben olmaya devam edeceğim ama bir farkla” yazan şarkıcı, hemen arkasından “Düşünüyorum şurada oturmuş iyiliğimi ve karşılığında yaşadıklarımı… Ben harika olmaya devam ederken siz hayatımda kalmayacaksınız…

Ben aynı ben olmaya devam edeceğim. Ama bir farkla”şeklinde mesaj yayınladı.

Dünyaca ünlü top model Adriana Lima da Metin Hara’yla aşk yaşadığı dönemlerde buna benzer onlarca paylaşım yapmıştı. Simge’nin son yaptığı iki paylaşım da adeta aşkın ilk belgesi oldu.