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10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:36:54 | Son Güncelleme: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:38:49

Adriana Lima ve yeni aşkı Emir Uyar, Mikonos sokaklarında kanıtlandı

Emir Uyar ile Adriana Lima konuşulmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü model Adriana Lima, Türk iş adamı Emir Uyar ile Mikonos'ta görüntülenmişti. İkili, dün akşam da bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı.

Magazin dünyası iki gündür Adriana Lima ile Emir Uyar'ı konuşuyor. Bir dönem Metin Hara ile aşk yaşayan ünlü model Adriana Lima, Türk iş adamı Emir Uyar ile samimi şekilde görüntülendi. Uyar ve Lima daha sonra bir partiye katıldı. Çift dans ederken görüntülendi.

İkili daha sonra da Mikonos sokaklarında paparazzilere yakalandı. Çift, bir mekandan çıkarken görüntülendi. Uyar ile Lima'ya bir arkadaşı da eşlik etti. Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara şu ana kadar konuyla ilgili açıklama yapmadı. Ancak ayrılıktan sonra da sosyal medya sayfasından kaldırmadığı Adriana Lima fotoğraflarının hala yerinde durması dikkat çekti.

EMİR UYAR KİMDİR?

Adriana Lima ile sevgili oldukları iddia edilen Emir Uyar magazin dünyasında bir anda en fazla merak edilen isimler arasında yer aldı.

1982 doğumlu olan Emir Uyar, Permak Şirketler Grubu’nda yönetim kurulu üyesi. Alman Lisesi'nden mezun olduktan sonra ve University of Southern California’da işletme ve ekonomi eğitimi aldı. Makine Sanayi, tekstil, enerji ve gayrimenkul yatırım alanlarında tecrübe edindi. Uyar ayrıca, Venedik’te St. Regis Venice San Clemente Palace Oteli’ni hizmete açtı.

Emir Uyar, Dominica ülkesinin Türkiye fahri konsolosudur.

(Habertürk)

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