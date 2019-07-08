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08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:37:37 | Son Güncelleme: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:49:31

Adriana Lima Emir Uyar el ele görüntülendi! Emir Uyar kimdir, kaç yaşında?

Adriana Lima Emir Uyar el ele görüntülendi. Adriana Lima ve Emir Uyar'ın görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Mikonos'ta el ele görüntülenen Adriana Lima ve Emir Uyar çiftinin sevgili olup olmadığı tüm magazin takipçileri tarafından merak ediliyor. Görüntülerin yayınlanmasının ardından Emir Uyar kimdir, kaç yaşında? sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Metin Hara ile yollarını ayıran Adriana Lima'nın görüntülendiği Emir Uyar hakkında tüm merak edilenleri sizler için araştırdık. İşte Emir Uyar hakkında tüm merak edilenler...

Adriana Lima Emir Uyar el ele görüntülendi! Adriana Lima ile Emir Uyar, yat gezintisi boyunca iş toplantısı görüntüsü verdiler. Ancak bir süre sonra ikili Mikonos'ta el ele görüntülendi. Çiftin el ele görüntülerinin yayınlanmasının hemen ardından Emir Uyar kimdir, kaç yaşında? merak edilmeye başlandı. Metin Hara ile birlikteliğini sonlandıran Adriana Lima'nın Emir Uyar ile sevgili olup olmadğı da merak konusu oldu. Adriana Lima ve Emir Uyar hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte tüm merak edilenler...

ADRİANA LİMA EMİR UYAR EL ELE GÖRÜNTÜLENDİ!  
Adriana Lima, Türk iş adamı Emir Uyar ile Mikonos adasında el ele görüntülendi. Yata binerken objektiflere yakalanan ikili fotoğraflarının çekilmesine tepki göstermediler. İşte o görüntüler; 

EMİR UYAR KİMDİR?
1982 yılında doğdu. Emir Uyar lise eğitimini İstanbul'da Alman Lisesi'nde tamamladı.2006 yılında Güney Kaliforniya Üniversitesi İşletme ve Ekonomi bölümünden mezun oldu.Uyar, Makine Sanayi, tekstil, enerji ve gayrimenkul yatırım alanlarında tecrübe edindi.

ADRIANA LIMA KİMDİR?
Brezilyalı manken Adriana Lima, 12 Haziran 1981 tarihinde düşük gelirli ve dindar bir ailede dünyaya geldi. Victoria's Secret'ın "en uzun süre çalışan modeli" olan Adriana Lima, firma için ilk kez 1999 yılında podyuma çıkmıştı.

Amerikan yerlisi, Afrika, Brezilya ve İsviçre kökenli Lima, 15 yaşındayken Ford Supermodel of Brazil Model Search yarışmasında 1. seçildi.

1996'da yapılan Ford Supermodel of the World Contest'de ise 2. oldu.Kısa bir süre sonra Ford Modellik Ajansı sayesinde New York'a taşınan Lima, Elite Model Management ile anlaştı. 1997-1998 yılları arasında daha kariyerinin başlarındayken Vogue ve Marie Claire gibi dergilerin moda çekimlerinde yer aldı. Heidi Klum ve Gisele Bündchen'le birlikte melek kanatları taktırarak sergiledikleri iç çamaşırı defilesinin ardından, 2003'deki Victoria's Secret defilesinin de açılış mankeni oldu.2001'de Adriana Lima 8:47 dakkalık BMW kısa filminde Mickey Rourke, Clive Owen ve Forest Whitaker'la birlikte oynadı.

Adriana Lima Emir Uyar el ele görüntülendi!
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