Adriana Lima emekli oluyor! Herkesi şaşırttı

Dünyaca ünlü model Adriana Lima (38), New York'ta katıldığı bir moda etkinliğinde, sürpriz bir açıklama yaptı. Güzel yıldız, basın mensuplarına 2 yıl daha podyumlarda yer alacağını, 2021 yılında mankenliği tamamen bırakacağını söyledi. Lima, podyumlara veda ettikten sonra ne yapacağı hakkında ise konuşmadı. Dünyanın en çok kazanan mankenleri listesinde üst sıralarda yer alan Brezilyalı model, geçtiğimiz sene, 18 yıl üst üste podyuma çıktığı Victoria's Secret defilesine veda etmişti.