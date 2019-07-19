19 Temmuz 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 01:40:59
Adını Meryem koydu
'Oflu Hoca' filmiyle büyük bir hayran kitlesi edinen komedyen Çetin Altay, 7 aylık eşi Gamze Kaçmaz’la Cihangir’de görüntülendi.
Hamileliğinin ilk günlerinde mide bulantıları yüzünden kilo verdiğini söyleyen Kaçmaz, “8 kilo verip 4 kilo geri aldım. Doğuma kadar 2 kilo daha alabilirim” dedi. Kız bebek bekleyen çift, çocuklarına Meryem Mila ismini koyacaklarını açıkladı.
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